Atletica Prato al top nei campionati di società

L’Atletica Prato ha concluso la partecipazione ai campionati di società a Firenze con risultati di rilievo. La squadra maschile si è classificata quinta, mentre quella femminile si è posizionata sesta complessivamente. La stagione sportiva della società è stata caratterizzata da numerose medaglie e piazzamenti di vertice, confermando il buon livello delle prestazioni degli atleti pratesi nelle competizioni ufficiali.

Prosegue a suon di medaglie e piazzamenti di vertice la stagione sportiva dell’ Atletica Prato. Nei gironi scorsi, gli atleti pratesi hanno preso parte ai campionati di società a Firenze chiudendo al quinto posto generale (squadra maschile) ed al sesto complessivo (per la femminile). Non sono mancati singoli risultati di prestigio, nelle varie specialità. Iniziando dagli "assoluti": Tommaso Fornesi ha trionfato nei 100 metri, mentre Jacopo Gaggioli ha sfiorato il podio nei 400 hs classificandosi quarto (ma staccando il pass-qualificazione per i campionati italiani, al pari di Lorenzo Tesi). Quarta piazza anche per la staffetta 4X100 composta da Puccetti, Fallani, Mungianu e Fornesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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