ATFlow presenta in Italia Linktour e GAC Aion
ATFlow ha annunciato l’ingresso in Italia di due nuovi marchi, Linktour e GAC Aion. L’azienda ha ampliato così il proprio portafoglio, includendo queste due realtà sul mercato italiano. La notizia riguarda esclusivamente la presentazione di questi marchi, senza ulteriori dettagli su strategie o sviluppi futuri. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a collaborazioni, obiettivi o modalità di distribuzione.
(Adnkronos) – ATFlow amplia il proprio portafoglio marchi e annuncia l’ingresso sul mercato italiano di Linktour e GAC Aion. La società di Autotorino rafforza quindi la sua presenza in Italia oltre i marchi già distribuiti come KGM, XPeng e Ineos. L’obiettivo è costruire un’offerta complementare, orientata alle nuove esigenze dei clienti e all’evoluzione del settore, con. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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ATFlow continua ad ampliare la propria presenza nel mercato italiano della mobilità elettrica. In occasione dell’Automotive Dealer Day 2026 di Verona, la società del Gruppo Autotorino ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuovi marchi: Linktour e GAC Aion, c facebook
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