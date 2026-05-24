ATFlow presenta in Italia Linktour e GAC Aion

ATFlow ha annunciato l’ingresso in Italia di due nuovi marchi, Linktour e GAC Aion. L’azienda ha ampliato così il proprio portafoglio, includendo queste due realtà sul mercato italiano. La notizia riguarda esclusivamente la presentazione di questi marchi, senza ulteriori dettagli su strategie o sviluppi futuri. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a collaborazioni, obiettivi o modalità di distribuzione.

(Adnkronos) – ATFlow amplia il proprio portafoglio marchi e annuncia l’ingresso sul mercato italiano di Linktour e GAC Aion. La società di Autotorino rafforza quindi la sua presenza in Italia oltre i marchi già distribuiti come KGM, XPeng e Ineos. L’obiettivo è costruire un’offerta complementare, orientata alle nuove esigenze dei clienti e all’evoluzione del settore, con. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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