aterosclerosi il rischio cresce con le diete ricche di grassi

Una dieta ricca di grassi e povera di fibre, anche se accompagnata da un po’ di attività fisica, può aumentare sensibilmente il rischio di aterosclerosi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su The Open Cardiovascular Medicine Journal dai ricercatori della Hamadan University of Medical Sciences in Iran. L’aterosclerosi. L’aterosclerosi è una malattia cardiovascolare caratterizzata dal restringimento e dall’indurimento delle arterie, causati da un’infiammazione cronica di basso grado. Per capire quanto contino alimentazione e stile di vita, gli studiosi hanno confrontato 103 pazienti con diagnosi recente della patologia con 103 soggetti sani della stessa età e sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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