Aterosclerosi il rischio cresce con le diete ricche di grassi
Una dieta ricca di grassi e povera di fibre può aumentare il rischio di aterosclerosi, anche se si mantiene una certa attività fisica. Studi recenti indicano che questo tipo di alimentazione favorisce l’accumulo di placche nelle arterie, contribuendo alla formazione di ostruzioni. La ricerca evidenzia come le scelte alimentari influiscano direttamente sulla salute vascolare, indipendentemente dal livello di esercizio fisico praticato.
Una dieta ricca di grassi e povera di fibre, anche se accompagnata da un po’ di attività fisica, può aumentare sensibilmente il rischio di aterosclerosi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su The Open Cardiovascular Medicine Journal dai ricercatori della Hamadan University of Medical Sciences in Iran. L’aterosclerosi. L’aterosclerosi è una malattia cardiovascolare caratterizzata dal restringimento e dall’indurimento delle arterie, causati da un’infiammazione cronica di basso grado. Per capire quanto contino alimentazione e stile di vita, gli studiosi hanno confrontato 103 pazienti con diagnosi recente della patologia con 103 soggetti sani della stessa età e sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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