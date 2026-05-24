Un nuovo ciclo è iniziato per l'Atalanta, con un cambio alla guida tecnica. Il nuovo allenatore, proveniente da esperienze in serie minori e con un passato da calciatore, ha già avuto contatti con il club e ha partecipato alla vittoria di una Coppa di Serie D. Tra i successi personali, figura anche la vittoria in Europa League con una squadra britannica, dove un giocatore di origine italiana ha segnato un gol decisivo contro il Chelsea.

IL RITRATTO. Dall’infanzia a Castro ai contatti di oggi. La Coppa di Serie D soffiata all’Uso Calcio e l’Europa Legue vinta al Chelsea con Zappacosta. Contro il suo Napoli iniziò l’epopea del Gasp. Intrecci di calcio e di vita lunghi 64 anni, che partono dall’infanzia e arrivano ai giorni nostri attraverso le categorie dilettantistiche, la Serie A e persino la Premier e le coppe europee. Atalanta, appuntamento a luglio. Ederson sempre più vicino al Manchester United Questa volta la scelta sembra invece quella di una drastica discontinuità. E il primo nome della lista è proprio quello di Sarri, che con il quasi coetaneo Gian Piero Gasperini... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Atalanta-Napoli 2-1 Via così da Bergamo, guardate Conte e Manna!

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Palladino: «Mi piacerebbe aprire un nuovo ciclo, ma al momento non ho ricevuto alcun segnale». Possibile separazione tra il tecnico e l’Atalanta a fine stagione, cosa può succedere!L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato di voler iniziare un nuovo ciclo, ma ha aggiunto di non aver ricevuto ancora segnali ufficiali in merito.

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Temi più discussi: Atalanta, via al nuovo ciclo. Bergamo-Sarri, che intrecci; Atalanta, Palladino e la conferma in panchina che si allontana. Gli indizi portano alla coppia Sarri-Giuntoli; Sarri-Lazio, addio dietro l'angolo: il tecnico può finire all'Atalanta insieme a Giuntoli; Atalanta, giù il sipario (finalmente). Con Sarri e Giuntoli sarà rivoluzione, con una novità: allenatore e ds in sintonia.

Maurizio #Sarri in trattativa avanzata con l' #Atalanta, con #Giuntoli che spinge per portarlo a Bergamo [ @MatteMoretto via YouTube ] #Calciomercato #Transfers #SerieA x.com

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