L’infortunato Bernasconi si allena ancora a Zingonia, mentre il resto della squadra è in vacanza. La stagione si è conclusa ieri con il ‘rompete le righe’ anticipato rispetto agli anni passati.

Bergamo, 24 maggio 2026 – L’Atalanta da ieri ha terminato la stagione, con il tradizionale ‘rompete le righe’, leggermente anticipato rispetto alle annate precedenti. La maggior parte dei giocatori e’ di fatto già in vacanza, tranne chi andrà ai Mondiali o chi ancora si allena sperando in una chiamata ‘last minute’ dai propri ct per qualche infortunio di connazionali già selezionati, o chi sarà ancora impegnato nelle amichevoli di giugno con le rispettive nazionali. Peraltro nel gruppo atalantino dovrebbero esserci due sicuri convocati in azzurro dal ct ad interim Baldini per le amichevoli dell’Italia a giugno contro il Lussemburgo e la Grecia ovvero il difensore 18enne Honest Ahanor e il 21enne laterale Marco Palestra, che a fine mese rientrerà dal prestito annuale al Cagliari e dunque andrebbe in azzurro ancora da rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, squadra in vacanza. Ma a Zingonia resta a lavorare l’infortunato Bernasconi

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TRIONFI IN COPPA ITALIA SQUADRA PER SQUADRA Juventus 15 Inter 10 Roma 9 Lazio 7 Fiorentina e Napoli 6 Milan e Torino 5 Sampdoria 4 Bologna e Parma 3 Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza 1 x.com

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