Asti esperti al vaglio di IA e povertà culturale dei giovani

Notizia in breve

Un esperto ha dichiarato che l'intelligenza artificiale può influenzare negativamente la capacità di apprendimento dei giovani, contribuendo alla povertà culturale. Durante una conferenza, si è discusso di come l'uso eccessivo di strumenti basati su IA possa ridurre le opportunità di approfondimento e di sviluppo critico tra i giovani. La discussione si è concentrata sui rischi di un uso scorretto di queste tecnologie e sulla necessità di interventi educativi mirati.