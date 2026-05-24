Assistenza al figlio disabile | Aiutateci così non va

Una famiglia di Orbetello ha chiesto aiuto alle autorità regionali e alla Asl, denunciando settimane di difficoltà nell’assistenza a un bambino disabile. Il bambino, affetto da gravissime disabilità, è già stato coinvolto in precedenti vicende che hanno attirato l’attenzione locale. La famiglia ha fatto un nuovo appello, chiedendo interventi concreti per risolvere la situazione.

ORBETELLO Nuovo appello della famiglia di Alessio alle istituzioni regionali e alla Asl dopo settimane di problemi per l’assistenza al figlio, affetto da gravissime disabilità e già al centro di precedenti vicende finite all’attenzione della cronaca locale. I genitori, Paolo Scotto e Marzia Perillo, chiedono un intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e verifiche sulla gestione dei servizi sanitari territoriali. "Ultimamente la Asl su mio figlio Alessio non sta svolgendo alcune cose – spiega il padre –. Dopo che gli è stata tolta la Peg dovrebbe intervenire un chirurgo a domicilio per fare una valutazione, ma nonostante il medico di base abbia detto che la Asl si sarebbe organizzata, non è ancora stato effettuato alcun intervento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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