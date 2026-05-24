Le date di pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) previste per maggio 2026 sono state comunicate. L’ADI, attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in difficoltà e che soddisfano determinati requisiti. Le date di pagamento sono state rese note, ma non sono state specificate nel dettaglio.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: ecco tutte le date di pagamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

Temi più discussi: ADI (Assegno di Inclusione): Ai titolari di permesso di soggiorno vittime di sfruttamento e violenza. Istruzioni Inps; ADI per stranieri vittime di violenza o sfruttamento: come accedere; Approvati gli elenchi definitivi per i voucher destinati ai tirocini di inclusione sociale e lavorativa; Assegno di Inclusione, Meno vincoli agli stranieri vittime di violenza.

QdR | Assegno di inclusione, pagamento ADI il 27 maggio: chi riceve l’accredito e perché il rinnovo è dimezzato dlvr.it/TSgxCN Leggi di più x.com

Assegno di inclusione, pagamento ADI il 27 maggio: chi riceve l’accredito e perché il rinnovo è dimezzatoL’INPS si prepara a erogare il nuovo pagamento dell’Assegno di inclusione (ADI) previsto per il 27 maggio 2026. La data riguarda i nuclei familiari che già percepiscono regolarmente il sostegno econom ... quotidianodiragusa.it

Assegno di Inclusione, nuove regole INPS 2026 per i permessi casi specialiL’INPS amplia l’accesso all’ADI per vittime di violenza, tratta e sfruttamento: stop ai vincoli ISEE e residenza. quotidianodiragusa.it