Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Da feedpress.me 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le date di pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) previste per maggio 2026 sono state comunicate. L’ADI, attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in difficoltà e che soddisfano determinati requisiti. Le date di pagamento sono state rese note, ma non sono state specificate nel dettaglio.

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. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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