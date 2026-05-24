Nella notte, una banda ha fatto esplodere il Postamat di via Pandina a Mulazzano, già colpito in passato. Dopo il boato, i ladri sono fuggiti con le banconote. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso, ma non sono stati ancora forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sull’ammontare del bottino. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

MULAZZANO (Lodi) Un boato nel cuore della notte, poi la fuga. Ancora una volta nel mirino il Postamat di via Pandina, già colpito in passato, dove tra venerdì e sabato è andato in scena l’ennesimo assalto allo sportello. L’allarme è scattato poco prima delle 4.30: a far partire la segnalazione al 112 è stato un cittadino che si trovava nelle vicinanze. Secondo le prime prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati cinque soggetti travisati, entrati in azione utilizzando presumibilmente una “marmotta“ esplosiva, il dispositivo spesso impiegato per far saltare gli sportelli automatici. Al momento restano ancora numerosi gli aspetti da chiarire: dalle banconote effettivamente portate vie, ancora in fase di quantificazione, fino all’identità del gruppo e ad eventuali collegamenti con altri colpi registrati negli ultimi mesi nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto notturno al Postamat. Colpo della banda dell’esplosivo. Ladri in fuga con le banconote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presa banda specializzata nell'assalto ai bancomat con esplosivo: 11 misure cautelari

Notizie e thread social correlati

Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaNella notte, a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat della Bcc Molise intorno alle 4.

Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga col malloppoNella notte di Pasqua, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat lungo la strada principale di un centro abitato nel Salernitano.

Temi più discussi: MULAZZANO Fatto esplodere lo sportello Postamat nella notte; Assalto fallito al Postamat di Casalborgone, l’allarme mette in fuga i banditi; Mulazzano: commando di cinque banditi assalta a colpi di esplosivo lo sportello bancomat; Marmotta difettosa, innescano la miccia ma non esplode: fallisce il colpo alle Poste di via Canfora.

Assalto notturno al Postamat. Colpo della banda dell’esplosivo. Ladri in fuga con le banconoteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Assalto fallito al Postamat di Casalborgone, l’allarme mette in fuga i banditiNel mirino è finito il Postamat di Casalborgone, situato presso l’ Ufficio Postale di piazza Camillo Benso Conte di Cavour 10. Il colpo è stato tentato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, ... giornalelavoce.it