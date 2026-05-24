Assalto degli ultrà della Juve caos per il derby di Torino | tre arresti
Nel pomeriggio, durante il derby di Torino, gruppi di ultrà della Juventus hanno tentato di entrare nello stadio, scatenando scontri con le forze dell'ordine. Tre persone sono state arrestate e portate in caserma. La polizia ha utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere i tifosi e garantire la sicurezza dell’evento. La partita si è svolta con un considerevole spiegamento di forze e misure di sicurezza rafforzate.
Le tensioni della vigilia non sono rimaste circoscritte alla notte. I segnali di pericolo che la Polizia aveva già intercettato nelle ore precedenti al derby di Torino si sono concretizzati nel pomeriggio, con violenze nei pressi dello Stadio Grande Torino e almeno tre tifosi bianconeri finiti in manette. Intorno alle 17,30 un numeroso gruppo di ultras della Juventus ha formato un corteo con l’obiettivo dichiarato di raggiungere lo stadio e provocare uno scontro diretto con i sostenitori del Torino, che si erano radunati in zona Filadelfia circa mezz’ora prima. Le forze dell’ordine hanno alzato immediatamente un cordone di sbarramento tra le due tifoserie, riuscendo a impedire il contatto fisico diretto, ma non a fermare il lancio di pietre e il continuo sparo di fumogeni da parte del gruppo juventino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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