Nel pomeriggio, durante il derby di Torino, gruppi di ultrà della Juventus hanno tentato di entrare nello stadio, scatenando scontri con le forze dell'ordine. Tre persone sono state arrestate e portate in caserma. La polizia ha utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere i tifosi e garantire la sicurezza dell’evento. La partita si è svolta con un considerevole spiegamento di forze e misure di sicurezza rafforzate.

Le tensioni della vigilia non sono rimaste circoscritte alla notte. I segnali di pericolo che la Polizia aveva già intercettato nelle ore precedenti al derby di Torino si sono concretizzati nel pomeriggio, con violenze nei pressi dello Stadio Grande Torino e almeno tre tifosi bianconeri finiti in manette. Intorno alle 17,30 un numeroso gruppo di ultras della Juventus ha formato un corteo con l’obiettivo dichiarato di raggiungere lo stadio e provocare uno scontro diretto con i sostenitori del Torino, che si erano radunati in zona Filadelfia circa mezz’ora prima. Le forze dell’ordine hanno alzato immediatamente un cordone di sbarramento tra le due tifoserie, riuscendo a impedire il contatto fisico diretto, ma non a fermare il lancio di pietre e il continuo sparo di fumogeni da parte del gruppo juventino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assalto degli ultrà della Juve, caos per il derby di Torino: tre arresti

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