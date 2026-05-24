Alcuni candidati al ruolo di direttore sanitario hanno espresso delusione, mentre altri mantengono speranze. Intanto, si registrano i primi mal di pancia tra alcuni assessori, che avrebbero preferito un processo di scelta più condiviso. La selezione dei direttori è avvenuta in modo autonomo, senza coinvolgimento diretto di altri membri della giunta. Non ci sono ancora conferme su eventuali ricorsi o contestazioni formali.

Qualche candidato è rimasto deluso, qualcun altro ci spera ancora. Ma, soprattutto, ci sono i primi “mal di pancia” di qualche assessore che avrebbe preferito concertazione sulla scelta dei direttori generali delle Asl. Invece, hanno appreso delle nomine a cose fatte, giusto qualche ora prima della conferenza stampa del governatore Antonio Decaro. Anche il mondo accademico mugugna, in particolare quello foggiano: la nomina di Yanko Tedeschi al Riuniti non sarebbe stata condivisa con l'Università. Una questione non solo politica, visto che la legge prevede che per gli ospedali universitari debba esserci una intesa tra Regione e Ateneo.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Asl, il metodo Decaro e i primi mal di pancia: «Direttori scelti da solo»

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