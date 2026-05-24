Una donna italiana che torna in Venezuela dopo la morte del padre, a lungo assente dalla sua vita, per riprendere possesso e, quindi, vendere l’enorme villa nel mezzo della giungla che ha appena ereditato. Ma la situazione si complica quando scopre che alcune persone, tra cui una donna del posto che lavorava per il padre, si sono illegalmente stabilite a vivere lì e non hanno nessuna di andarsene. Senza contare che la sua permanenza nella casa riporta a galla ricordi e traumi del passato. L’attrice, 50 anni compiuti lo scorso settembre, a differenza di Caro, però, appare particolarmente serena e pronta per un nuovo capitolo della sua vita, come racconta lei stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Asia Argento a Cannes: «Per anni ho indossato una maschera, sentivo di dover apparire bella e sexy, ma era un modo per difendermi. Adesso basta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Asia Argento y el Movimiento : El Poder del Silencio que Sacudió Hollywood

Notizie e thread social correlati

Labbra nude freddissime e matita nera: Bella Hadid a Cannes sgancia la combo perfetta per un make up look sexy ma effortlessSul red carpet del Festival di Cannes, Bella Hadid ha attirato l’attenzione con un trucco semplice ma d’effetto.

“Ho vinto due volte alla lotteria con gli stessi numeri, ho incassato due milioni. C’era una probabilità su mille miliardi, ma fin da piccolo mi sentivo che sarebbe successo”: l’incredibile storia di RichardUn uomo ha raccontato di aver vinto due volte alla lotteria usando gli stessi numeri, portandogli a ricevere due milioni di sterline complessivi.

Temi più discussi: Cannes 2026, Asia Argento torna dopo il discorso contro Weinstein: Pensavo non mi avrebbero più richiamata; Asia Argento a Cannes, tra post colonialismo e incubo; Il grande ritorno di Asia Argento a Cannes, otto anni dopo la denuncia di stupro contro Weinsten; È brutto dirlo, ma la mia grande fortuna economica sono stati i miei scandali. Non ha portato fortuna ai miei film, dicevano 'questa va in tv, non la prendiamo'. Ma io ho due figli e un mutuo: parla Asia Argento.

Asia Argento torna a parlare senza filtri del periodo più difficile della sua carriera. L’attrice, presente a Cannes con il film Death Has No Master, ha raccontato le conseguenze del discorso sul #MeToo pronunciato nel 2018: Pensavo di essere finita. Dopo Ca x.com

Cannes: Asia Argento su se farebbe un film su Anthony Bourdain reddit

Asia Argento: Dopo il discorso su Weinstein a Cannes ero un’appestata. Mio padre? Non abbiamo un rapporto idilliacoAsia Argento non si nasconde. Mai. Pensavo che non sarei più venuta a Cannes dopo il discorso del 2018, quando denunciai la violenza da parte di Harvey Weinstein.... leggo.it

Asia Argento a Cannes ricorda i momenti di difficoltà economica, con gli scandali guadagnavo più dei filmAsia Argento torna al Festival di Cannes con un nuovo film di cui è protagonista, e ricorda i duri anni senza un lavoro dopo lo scandalo del MeToo ... virgilio.it