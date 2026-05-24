Ascolti tv sabato 23 maggio | Dalla strada al palco Special Pooh – Arena di Verona

Su Rai 1, sabato 23 maggio, è stato trasmesso il programma “Dalla strada al palco Special” dall’Arena di Verona. L’episodio ha ottenuto il maggior numero di spettatori tra le trasmissioni della serata, con un picco di ascolti e uno share elevato rispetto agli altri programmi trasmessi. I dati Auditel riferiscono che la trasmissione ha attirato un pubblico consistente, confermandosi come il programma più visto in prima serata.

Ascolti tv sabato 23 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 23 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco Special. Su Rai 2 Il traditore. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Sapiens. Su Canale 5 Lo chiamavano Trinità. Su Canale 5 Pooh – Arena di Verona. Su Italia 1 Belle e Sebastien. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 23 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 23 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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