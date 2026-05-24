Nella serata di ieri, sabato 23 maggio 2026, su Rai1 la finale di Dalla Strada al Palco Special ( ha vinto Alfio Russo ) intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il traditore è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Belle & Sebastien raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità. totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 23 Maggio 2026

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Ascolti TV del 2 Maggio 2026 Dalla Strada al Palco e Amici in Prima Linea

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