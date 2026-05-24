Ascolti TV | Sabato 23 Maggio 2026 La finale di Dalla Strada al Palco vince col 20.2% i Pooh al 18.1%

Da davidemaggio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, su Rai1, la finale di Dalla Strada al Palco Special ha ottenuto il 20,2% di share, risultando il programma più visto della serata. Al secondo posto si sono classificati i Pooh, con un ascolto pari all’18,1%.

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Nella serata di ieri, sabato 23 maggio 2026, su Rai1 la finale di Dalla Strada al Palco Special ( ha vinto Alfio Russo ) intrattiene 2.569.000 spettatori pari al 20.2% dalle 21:58 alle 00:13. Su Canale5 Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena incolla davanti al video 2.011.000 spettatori con uno share del 18.1% dalle 21:58 alle 00:58. Su Rai2 Il traditore è la scelta di 687.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Belle & Sebastien  raduna 591.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 477.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità. totalizza 916.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.030.000 spettatori con il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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