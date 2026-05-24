Ascolti tv ieri sabato 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco Pooh 60 e In altre parole

Da virgilio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 23 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata e preserale, ma non in access prime time. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, Dalla strada al palco (Rai1) vince contro Pooh 60 (Canale5) e In altre parole (La7). Ai piedi del podio Lo chiamavano Trinità (Rete4), Il traditore (Rai2), Belle & Sebastien (Italia1), Sapiens – Un solo pianeta (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e Formula 1 (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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