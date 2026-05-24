Ascolti TV ieri 23 maggio | vince Dalla strada al palco 20.2% segue Pooh 60-La nostra storia in Arena 18%

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti tv di ieri sabato 23 maggio. In prima serata su Rai1 Dalla strada al Palco Special, mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto dei Pooh dall'Arena di Verona. In access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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