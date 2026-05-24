Ascolti TV ieri 23 maggio | vince Dalla strada al palco 20.2% segue Pooh 60-La nostra storia in Arena 18%
Gli ascolti tv di ieri sabato 23 maggio. In prima serata su Rai1 Dalla strada al Palco Special, mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto dei Pooh dall'Arena di Verona. In access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ascolti tv ieri 23 maggio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 23 maggio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 23 maggio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it
Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Fonte Davide Maggio #AlbertoAngela #AscoltiTV #Ulisse x.com
Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Fonte Davide Maggio #AlbertoAngela #Ulisse #LucreziaBorgia #AscoltiTV facebook
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