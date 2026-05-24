Il 23 maggio, la serata televisiva ha visto i Pooh sfidare Carlo Conti, senza che ci siano stati grandi differenze di ascolti. Tra i programmi più seguiti, anche la gara tra De Martino e Scotti, con risultati nettamente favorevoli a uno dei due. La serata si è concentrata su eventi musicali e intrattenimento, con alcune trasmissioni che hanno raggiunto numeri superiori rispetto ad altre. Nessun dato di share ufficiale è stato ancora diffuso, ma l’attenzione è tutta rivolta ai risultati finali.

Un sabato sera ricco di musica, quello andato in onda il 23 maggio. La sfida degli ascolti si è consumata tra la finale di Dalla Strada al Palco, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, e Pooh 60 – La nostra storia, lo speciale di Canale 5 dedicato alla celebre band italiana, andato in scena nella splendida cornice dell’Arena di Verona e condotto da Michelle Hunziker. La programmazione ha avuto un occhio di riguardo anche per gli amanti dei film, a cominciare da Rai 2 che ha trasmesso Il traditore, biopic sul pentito di mafia Tommaso Buscetta, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino. Un ottimo modo per celebrare la Giornata Nazionale della Legalità nel giorno della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e i membri della sua scorta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti TV del 23 maggio, i Pooh sfidano Carlo Conti. E non c’è storia tra De Martino e Scotti

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