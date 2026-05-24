Ascolti tv 23 maggio | Dalla Strada al Palco domina il sabato sera i Pooh inseguono
Su Rai 1, la finale di Dalla Strada al Palco ha ottenuto più ascolti rispetto alla trasmissione dei Pooh su Canale 5. La gara musicale ha attirato un pubblico più numeroso rispetto allo spettacolo del gruppo. La serata si è svolta con questa differenza di preferenze tra i telespettatori, senza altri eventi di rilievo che abbiano modificato il dato di ascolto. I dati ufficiali indicano la prevalenza della finale di Rai 1 sui dati di Canale 5.
Rai 1 si conquista gli ascolti tv del sabato sera: la finale di Dalla Strada al Palco supera i Pooh su canale 5. In access vince La Ruota della Fortuna Gli ascolti tvdel sabato sera del 23 maggio 2026 premiano Rai 1.La finale diDalla Strada al Palcoconquista la vetta degli ascolti con il 20,2% di share e 2 milioni 569 mila spettatori, confermandosi il programma più seguito della serata. Alle sue spalle si piazzaPooh 60su Canale 5, che ottiene comunque un ottimo risultato con 2 milioni 11 mila spettatori e il 18,1% di share. Più staccati gli altri canali. In Access invece a trionfare è laRuota della Fortuna. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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