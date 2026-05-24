Ascolti tv 23 maggio | Dalla Strada al Palco domina il sabato sera i Pooh inseguono

Notizia in breve

Su Rai 1, la finale di Dalla Strada al Palco ha ottenuto più ascolti rispetto alla trasmissione dei Pooh su Canale 5. La gara musicale ha attirato un pubblico più numeroso rispetto allo spettacolo del gruppo. La serata si è svolta con questa differenza di preferenze tra i telespettatori, senza altri eventi di rilievo che abbiano modificato il dato di ascolto. I dati ufficiali indicano la prevalenza della finale di Rai 1 sui dati di Canale 5.