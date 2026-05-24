Ascolti tv sabato 23 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Pooh 60 – La nostra storia “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 23 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Pooh 60 – La nostra storia Auditel ieri sera, 23 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Pooh 60 – La nostra storia”. Chi ha vinto? Rai 1: Dalla Strada al Palco, la finale programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 23 maggio 2026: Dalla Strada al Palco, Pooh 60 – La nostra storia, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 2 maggio Amici 25 e Dalla Strada al Palco a confronto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv 2 maggio 2026: Dalla Strada al Palco (19.3%), Amici Il Serale (22.2%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (24.4%) | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 2 maggio 2026: Dalla Strada al Palco, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro; 'La Forza di una Donna' su Canale 5 vince la prima serata. La Ruota batte Affari Tuoi; Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica; Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storia.

Ascolti tv sabato 23 maggio: Dalla strada al palco Special, Pooh – Arena di VeronaAscolti tv 23 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Finale Dalla strada al palco special, oggi 23 maggio 2026 | Diretta, ospiti, vincitore: da Masini a Lou BegaTutto pronto per la finale di Dalla strada al palco special, in onda questa sera su Raiuno: ecco cosa accadrà. ilsussidiario.net