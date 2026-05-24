A Ascoli è stato avviato un corso gratuito di judo dedicato alla difesa personale femminile. Le partecipanti apprendono tecniche di autodifesa mirate a prevenire situazioni di pericolo. Il percorso è aperto a tutte le donne interessate, senza costi di iscrizione. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per la sicurezza personale attraverso sessioni pratiche di judo.

? Domande chiave Come possono le tecniche di judo prevenire situazioni di pericolo reale?. Chi può partecipare gratuitamente a questo percorso di autodifesa ad Ascoli?. Dove si svolgeranno esattamente le lezioni del progetto Panchine Rosse?. Come ci si iscrive per assicurarsi uno dei 25 posti limitati?.? In Breve Lezioni il 26, 29 maggio, 5 e 9 giugno dalle 18 alle 19.. Partecipanti limitati a 25 donne dai 16 anni in su.. Organizzato da Associazione Giovanile Picena con Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Nazionale Comunicazioni.. Iscrizioni tramite WhatsApp al numero 3442229927 presso palestra Atletica Pesante di via De Dominicis..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, corso gratuito di judo: tecniche per la sicurezza delle donne

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