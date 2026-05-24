Si chiamano "Le Tipografiche" e sono scarpe interamente realizzate a mano in Altotevere, dalla cucitura fino alla stampa, impressa con macchinari antichi. A Città di Castello, l’arte calzaturiera di Alverso incontra il torchio ‘secolare’ di Grifani-Donati: il risultato è fatto di scarpe rese uniche da caratteri forgiati come 200 anni fa. Non una semplice calzatura insomma, ma un pezzo di storia personalizzabile in ogni dettaglio. Questa collaborazione spunta sotto il vessillo del made in Italy -nell’epoca del fast fashion- e viene a raccontare di prodotti fatti a mano utilizzando antichi macchinari. Ogni paio di scarpe può recare inciso un nome, un testo, un disegno, una località, come fosse una stampa su carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Artigianato, passione e fantasia. Nascono le ’Scarpe tipografiche’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton si toglie le scarpe per ballare e confessa la passione di famigliaDurante un evento, la duchessa di Cambridge ha deciso di togliersi le scarpe e ballare a piedi nudi insieme agli altri partecipanti, creando un...

La passione di Trump per un paio di scarpe, le regala a tutti quelli della sua cerchia: ecco come maiIn alcuni scatti ufficiali di Donald Trump e dei suoi collaboratori si nota un dettaglio ricorrente: Trump regala un paio di scarpe a chi fa parte...

Temi più discussi: Artigianato, passione e fantasia. Nascono le ’Scarpe tipografiche’; Daniela Ciancio, la costumista dei divi: Io, artigiana del set: da Napoli all'Oscar; Castelfranco Veneto – Artigianato in Centro domenica 16 ottobre; Intervista a Daniela Ciancio: le prime prove costume de Il Divo e La Grande Bellezza.

Artigianato, passione e fantasia. Nascono le ’Scarpe tipografiche’Calzature prodotte a mano con caratteri di stampa di 200 anni fa: l’opera di Alverso e Grifani-Donati . lanazione.it

Artigianato, sapori e culture dal mondo: cinque giorni per celebrare la bella stagioneL’artigianato è espressione di cultura, creatività e tradizioni che attraversano territori e generazioni. Tra lavorazioni autentiche, materiali ricercati e saperi tramandati nel tempo, ogni creazione ... milanotoday.it