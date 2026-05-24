Arthur Gea ha un attacco di diarrea al Roland Garros | Sto per farmela addosso E corre via

Notizia in breve

Durante il suo primo turno al Roland Garros, il tennista francese Arthur Gea ha avuto un improvviso problema di diarrea. Ha dichiarato di aver avuto l’urgenza di andare in bagno, dicendo di essere sul punto di farsi addosso. L’incidente ha interrotto temporaneamente il suo match, senza ulteriori dettagli sulla ripresa o sull’esito della partita.