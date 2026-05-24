Arthur Gea ha un attacco di diarrea al Roland Garros | Sto per farmela addosso E corre via
Durante il suo primo turno al Roland Garros, il tennista francese Arthur Gea ha avuto un improvviso problema di diarrea. Ha dichiarato di aver avuto l’urgenza di andare in bagno, dicendo di essere sul punto di farsi addosso. L’incidente ha interrotto temporaneamente il suo match, senza ulteriori dettagli sulla ripresa o sull’esito della partita.
Momento di grande difficoltà per il francese Arthur Gea durante il suo match di primo turno al Roland Garros: "Ho la diarrea e devo andare in bagno, sto per farmela addosso". Poi scappa via dal campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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prime emozioni al ROLAND GARROS sulla popò di ARTHUR GEA.. alla fine, dopo un consulto arbitrale , permesso accordato ma potra' andare a scaricare solo alla fine del game #RG2026 x.com
ATP 500 Amburgo R1: [LL] A. Kovacevic def. [Q] A. Gea 6-2, 7-6³ reddit
Con nessun voto contrario fra i 93 parlamentari presenti in aula, la Knesset ha approvato l’istituzione di un Tribunale speciale per processare gli uomini di Hamas ritenuti responsabili delle stragi del 7 ottobre del 2023 e catturati vivi. Si tratta di circa 300 person facebook