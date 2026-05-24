Arroccato sulle colline di Merano con una viosta mozzafiato sulla valle Prezioso offre una cucina raffinata e gourmet Ecco due ricette dello che Egon Heiss il dolce Kaiserschmarrn e i Tortelloni ripieni di fonduta con tartufo

Da iodonna.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su una collina sopra Merano si trova un castello seicentesco, parte di una struttura più antica del XIV secolo, circondato da vigne, boschi e meleti. In questa zona si trova anche un ristorante che propone cucina raffinata e gourmet, con ricette come il Kaiserschmarrn e i Tortelloni ripieni di fonduta e tartufo. La location offre una vista mozzafiato sulla valle Preziosa.

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“N omen nominis” bisogna arrampicarsi sulle colline sopra Merano per trovare, fra vigne, boschi e meleti, un castello seicentesco, parte di una struttura più antica, del XIV secolo. E qui troviamo Prezioso, uno dei due ristoranti di quello che è diventato l’hotel di charme, Castel Fragsburg. Casatiello e torta pasqualina: le ricette di Pasqua che vale la pena fare in casa X Leggi anche › 5 ristoranti da provare ad aprile 2026 Si cena nella loggia di vetro o nella lounge gourmet sulla terrazza in legno, con vista mozzafiato su Merano ed i monti che la circondano. La cucina è curata dallo chef Egon Heiss, che dopo una lunga esperienza internazionale è tornato nei sui luoghi; e propone una cucina creativa ma legata al suo territorio: dalla selvaggina al pesce d’acqua dolce, ai funghi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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