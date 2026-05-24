Un giovane di 19 anni è stato fermato ad Acireale dopo un inseguimento con i Carabinieri. Il ragazzo, residente ad Aci Sant’Antonio, ha cercato di scappare durante un controllo e ha proseguito la fuga per alcune strade della città. Dopo un inseguimento a piedi, è stato catturato dai militari, che hanno proceduto all’arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di sottrarsi al controllo. Ad Acireale, un 19enne residente ad Aci Sant’Antonio è stato arrestato dopo un lungo inseguimento con i Carabinieri. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio in via Cristoforo Colombo, nei pressi dell’area commerciale vicino all’ingresso autostradale. Secondo quanto ricostruito, i militari della Stazione di Acireale hanno notato un’auto utilitaria che, alla vista della pattuglia, non si è fermata all’alt e ha improvvisamente accelerato per evitare il controllo. La fuga e le manovre pericolose. Ne è nato un inseguimento ad alta tensione per le strade cittadine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato 19enne ad Acireale dopo un inseguimento dei carabinieri

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