? Punti chiave Come può una sedia trasformare gli scarti del legno in design?. Perché questo nuovo materiale riesce a trattenere più CO2 di quanta ne produca?. Come viene trasformata la scocca della sedia in fertilizzante per il terreno?. Quali sono le implicazioni di un mobile totalmente privo di colle chimiche?.? In Breve Menzione d'Onore assegnata a Lievore Altherr Molina presso l'ADI Design Museum di Milano.. Materiale PaperShell composto da 29 fogli di carta kraft e resina naturale.. Processo di pirolisi trasforma il materiale in biochar per il terreno senza rilasciare CO2.. Design disassemblabile senza colle per facilitare riparazioni e smaltimento nel settore contract. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arper vince il Compasso d’Oro: la sedia eco-friendly che salva il clima

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