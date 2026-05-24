Aria inquinata e neonati | il rischio di infezioni respiratorie

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In alcune città si registra un aumento di infezioni respiratorie tra i neonati, legato all'inquinamento atmosferico. Studi evidenziano che l'esposizione a livelli elevati di inquinanti può indebolire il sistema immunitario dei bambini appena nati. Le ricerche indicano che i primi mesi di vita sono particolarmente critici, poiché il contatto con l'aria inquinata può favorire lo sviluppo di infezioni respiratorie.

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? Domande chiave Come influisce l'aria delle città sul sistema immunitario dei neonati?. Perché i primi 1.000 giorni di vita determinano la salute futura?. Quali inquinanti specifici causano le infezioni respiratorie nei più piccoli?. Come può la qualità dell'aria prevenire asma e allergie infantili?.? In Breve Studio IDEAL monitora 273 bambini dalla nascita fino ai 6 anni di età.. Inquinanti PM10, NOx e NO2 causano bronchiolite, bronchite e otite media acuta.. Paolo Palma coordina le analisi immunologiche presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma.. L'esposizione urbana influenza la risposta ai vaccini e lo sviluppo di asma.. I primi 1.000 giorni di vita determinano la salute futura dei piccoli: i nuovi dati del Bambino Gesù collegano l’inquinamento urbano alle infezioni respiratorie nei neonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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