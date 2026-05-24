Aria inquinata e neonati | il rischio di infezioni respiratorie

? Domande chiave Come influisce l'aria delle città sul sistema immunitario dei neonati?. Perché i primi 1.000 giorni di vita determinano la salute futura?. Quali inquinanti specifici causano le infezioni respiratorie nei più piccoli?. Come può la qualità dell'aria prevenire asma e allergie infantili?.? In Breve Studio IDEAL monitora 273 bambini dalla nascita fino ai 6 anni di età.. Inquinanti PM10, NOx e NO2 causano bronchiolite, bronchite e otite media acuta.. Paolo Palma coordina le analisi immunologiche presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma.. L'esposizione urbana influenza la risposta ai vaccini e lo sviluppo di asma.. I primi 1.000 giorni di vita determinano la salute futura dei piccoli: i nuovi dati del Bambino Gesù collegano l’inquinamento urbano alle infezioni respiratorie nei neonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Smog & Fog in Winter: The Silent Killer in Our Air

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