Arezzo | numeri ambizioni e nuovi scenari Manzo vuole subito consolidare la categoria

Un club di serie B ha annunciato l'intenzione di consolidare la propria posizione in campionato. Il presidente ha dichiarato che l'obiettivo principale è mantenere la categoria, lavorando per rafforzare la squadra. La squadra, che ha recentemente ottenuto la promozione, punta a stabilizzarsi e, in futuro, a tentare di raggiungere la serie A, obiettivo mai raggiunto nella storia del club. Nessuna data specifica è stata indicata per eventuali promozioni.

di Luca Amorosi L’ ha ritrovato la serie B e ora dovrà lavorare per difenderla e consolidarsi in categoria, per poi un giorno provare a raggiungere quella serie A mai toccata nella storia e che il presidente Manzo ha posto come obiettivo da quando si è insediato alla presidenza del Cavallino. Un passo alla volta, comunque, e allora ecco che la volontà della società, in primo luogo, è ringiovanire la rosa, ammortizzare le spese ottenendo qualche contributo dal minutaggio dei giovani e porre le basi per poter poi alzare l’asticella, anche del budget, negli anni futuri. A proposito di budget, la domanda più ricorrente in questi giorni a bocce ferme è quanto possa servire per affrontare la categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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