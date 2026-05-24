Arezzo e Lucignano hanno aperto le urne per le elezioni amministrative. A Lucignano, due candidati si contendono la guida del Comune. Per votare correttamente, gli elettori devono esprimere una sola preferenza e assicurarsi di non superare i limiti previsti. La consultazione si svolge secondo regole precise, con scrutinio e verifiche che si concluderanno nelle prossime ore. Al momento, sono state consegnate le schede e aperti i seggi, mentre si attendono i risultati ufficiali.

? Domande chiave Come si vota correttamente per evitare di annullare la preferenza?. Chi sono i due sfidanti che si contendono Lucignano?. Perché ad Arezzo il sistema elettorale prevede un possibile ballottaggio?. Cosa succede se si vuole usare il voto disgiunto tra liste?.? In Breve Voto Arezzo 24-25 maggio, ballottaggio 7-8 giugno se nessun candidato supera il 50%.. Lucignano sceglie tra Sicuranza e Ferracani senza secondo turno elettorale.. Voto domiciliare per motivi di salute con richiesta entro il 4 maggio.. Elezioni seguono l'ingresso della sindaca Casini nel consiglio regionale della Toscana.. Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio si torna alle urne ad Arezzo e Lucignano per decidere chi guiderà i rispettivi comuni tra diciotto liste e sei candidati in città e due sfidanti nel borgo della Valdichiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo e Lucignano alle urne: sfide e regole per i nuovi sindaci

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