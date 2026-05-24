Arezzo sta affrontando le elezioni comunali, mentre si avvicinano anche questioni legate alla gestione dell’aeroporto locale e a misteri riguardanti il cimitero. Tra le tematiche che emergono ci sono anche simboli massonici visibili nella torre del Calvario. Contestualmente, si sono registrate attività di consegna di pacchi Amazon in alcune zone della città. Non sono stati forniti dettagli specifici sui potenziali effetti delle elezioni o sui simboli presenti nella torre.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi assessorati la gestione dell'aeroporto aretino?. Quali segreti nascondono i simboli massonici nella torre del Calvario?. Chi gestirà la vendita al chilo dei diecimila pacchi Amazon smarriti?. Perché i controlli igienici hanno rilevato batteri pericolosi nel 10% dei locali?.? In Breve Claudia Failli indaga simboli massonici e cimiteri abbandonati del territorio comunale.. Michele Moretti segnala vendita di 10mila pacchi Amazon smarriti al chilo.. Nadia Frulli rileva irregolarità igieniche nel 10% dei locali controllati.. Andrea Avato riporta polemiche Parsi-Vanneschi in vista della Giostra del Saracino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo alle urne: tra elezioni, misteri del cimitero e pacchi Amazon

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