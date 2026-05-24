Aretini alle urne per eleggere il nuovo sindaco

Questa mattina sono aperte le urne per l’elezione del nuovo sindaco di Arezzo. Sono 73.345 gli elettori che, fino alle 15 di domani, potranno votare nelle 97 sezioni distribuite in tutta la città, due delle quali ospedaliere. La giornata di voto si svolge senza particolari intoppi, con un’affluenza che sarà monitorata nelle prossime ore.

Si aprono questa mattina le urne per eleggere il nuovo sindaco di Arezzo. Saranno 73.345 gli aretini al voto: tanti infatti gli elettori che tra oggi e domani (fino alle 15) potranno recarsi nelle 97 sezioni (due delle quali ospedaliere) per esprimere le proprie preferenze. Tra loro ci sono anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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