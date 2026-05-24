archeo alps gli scavi confermano il valore dei siti

Gli scavi condotti nell’ambito del progetto Archeo Alps tra Tresivio e un’altra località hanno confermato il valore dei siti archeologici nella zona. Le attività di scavo, svolte nell’ambito dell’accordo Interreg Italia–Svizzera, hanno portato alla luce reperti e strutture che rafforzano l’importanza storica del territorio. I lavori sono stati svolti in una giornata dedicata alla ricerca archeologica, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sui siti e il loro passato.

Importante giornata di lavoro del progetto Interreg Italia–Svizzera Archeo Alps tra Tresivio e Teglio che ha visto riunirsi il Comitato di Pilotaggio e i partner del progetto per un momento di confronto operativo sullo stato di avanzamento delle attività seguito poi dalle visite agli scavi archeologici in corso nei due siti valtellinesi. "Una giornata intensa e particolarmente proficua che ha permesso di condividere i primi esiti delle attività scientifiche e di delineare con maggiore chiarezza gli sviluppi futuri del progetto - hanno dichiarato i promotori dell’evento - Nel corso del Comitato di Pilotaggio, ospitato dal Comune di Tresivio,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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