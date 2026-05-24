Martedì alle 21, alla Terme di Castrocaro, si terrà l’evento di fine anno della sezione locale dell’Associazione Italiana Arbitri. Durante la serata saranno consegnati i premi di eccellenza e merito per la stagione appena conclusa. Tra i presenti ci sarà anche un ex arbitro noto per aver scritto un libro.

In occasione del tradizionale evento di fine anno della sezione Aia (Associazione Italiana Arbitri) di Forlì, in programma martedì alle 21 al Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro, saranno assegnati i premi di eccellenza e merito per la stagione che volge ormai al termine. Nel parterre dei premiati l’arbitro Daniele Chiffi, internazionale della sezione di Padova; Daniele Bindoni, assistente internazionale della sezione di Venezia, che rappresenterà l’Italia agli imminenti Mondiali in programma in, canada, Usa e Messico (dove sarà assieme all’arbitro Maurizio Mariani e al collega Alberto Tegoni); infine l’ex celebre fischietto e dirigente oltre che opinionista Paolo Casarin (foto), che riceverà il premio alla carriera e alla cultura sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arbitri martedì in festa. E c’è Casarin col suo libro

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