Apre il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di famiglia | a chi si rivolge e come si accede

È stato inaugurato il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di famiglia e di comunità a Serravalle, terza sede nel territorio comunale di Riva del Po. L’ambulatorio è situato in una struttura pubblica e offre servizi di assistenza sanitaria di prossimità. Per accedervi, i cittadini devono prenotare tramite il sistema regionale o rivolgersi direttamente alla segreteria dell’ambulatorio. L’orario di apertura è stato comunicato dall’amministrazione comunale.

Taglio del nastro per il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di famiglia e di comunità a Serravalle, individuata come terza sede erogativa nel territorio comunale di Riva del Po. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDa giovedì 21 il servizio è attivo presso l’ambulatorio situato in piazza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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