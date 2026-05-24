Approcci innovativi nel settore odontoiatrico | congresso scientifico nel Brindisino

Notizia in breve

Un congresso dedicato al “Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore” si è svolto presso il “Centro Dentale Sisto” a San Pancrazio Salentino. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e ha coinvolto professionisti del settore odontoiatrico, con un focus su tecniche innovative e approcci moderni nel trattamento. La giornata ha previsto interventi e presentazioni di carattere scientifico, con l’obiettivo di condividere metodologie avanzate per la riabilitazione orale.