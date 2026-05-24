Approcci innovativi nel settore odontoiatrico | congresso scientifico nel Brindisino

Da brindisireport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un congresso dedicato al “Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore” si è svolto presso il “Centro Dentale Sisto” a San Pancrazio Salentino. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e ha coinvolto professionisti del settore odontoiatrico, con un focus su tecniche innovative e approcci moderni nel trattamento. La giornata ha previsto interventi e presentazioni di carattere scientifico, con l’obiettivo di condividere metodologie avanzate per la riabilitazione orale.

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SAN PANCRAZIO SALENTINO - Grande partecipazione e alto profilo scientifico per il congresso dedicato al “Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore”, svoltosi presso il “Centro Dentale Sisto” di San Pancrazio Salentino, diretto dal dottor Carmelo Sisto.L’evento ha richiamato professionisti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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