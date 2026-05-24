Appia nasce il gemellaggio tra Brindisi e Roma nel nome della Regina Viarum

È stato annunciato un gemellaggio tra Brindisi e Roma per promuovere la Via Appia come patrimonio culturale, paesaggistico e identitario. L’accordo mira a valorizzare la strada storica attraverso iniziative congiunte e interventi di tutela. Nessuna data specifica è stata comunicata. La collaborazione coinvolge enti locali e associazioni che operano nel settore culturale e turistico. La partnership si inserisce in un progetto più ampio di conservazione e promozione della via antica.

BRINDISI – Un percorso condiviso per valorizzare la Via Appia come patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del territorio brindisino. È questo il filo conduttore della conferenza stampa che si è svolta oggi, 23 maggio, nell’ex convento Santa Chiara di Brindisi, promossa dalla rete. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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