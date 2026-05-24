Appello inammissibile | il caso che sfida la Consulta e la riforma
Un’applicazione di appello considerata inammissibile ha portato a una decisione della Corte costituzionale. La Consulta ha respinto il ricorso, confermando la validità della normativa. La riforma proposta dal ministro rischia di entrare in contrasto con i principi stabiliti dall’Unione Europea. La decisione riguarda un caso in cui l’appello non soddisfaceva i requisiti di legge, ma ha comunque provocato una pronuncia della Corte.
? Punti chiave Come può un appello inammissibile forzare una decisione della Consulta?. Perché la riforma Nordio rischia di violare i principi europei?. Chi paga il costo economico di queste strategie processuali?. Cosa accadrà all'imputato se la Corte Costituzionale cambierà le regole?.? In Breve Corte d'appello di Milano trasmette atti alla Consulta dopo appello inammissibile a Busto Arsizio.. Riforma Nordio mira a limitare i pubblici ministeri nel ribaltare sentenze di assoluzione.. Evoluzione giudiziaria passa dal modello inquisitorio del Codice Rocco al sistema Vassalli del 1989.. Decisione della Consulta influenzerà la tenuta del sistema accusatorio e la certezza del diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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