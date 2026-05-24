Appello inammissibile | il caso che sfida la Consulta e la riforma

Notizia in breve

Un’applicazione di appello considerata inammissibile ha portato a una decisione della Corte costituzionale. La Consulta ha respinto il ricorso, confermando la validità della normativa. La riforma proposta dal ministro rischia di entrare in contrasto con i principi stabiliti dall’Unione Europea. La decisione riguarda un caso in cui l’appello non soddisfaceva i requisiti di legge, ma ha comunque provocato una pronuncia della Corte.