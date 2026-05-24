Aperti i seggi a Venezia Cavallino-Treporti e Torre di Mosto | si vota fino alle 23

I seggi elettorali sono aperti dalle 7 di questa mattina in tre comuni della regione: Venezia, Cavallino-Treporti e Torre di Mosto. Le urne resteranno aperte fino alle 23. Gli elettori sono chiamati alle urne per esercitare il diritto di voto in questa giornata. Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità previste dalla legge, senza variazioni rispetto alle precedenti consultazioni.

Hanno aperto alle 7 del mattino di oggi 24 maggio i seggi elettorali nei comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti. A Venezia, sfida di rilevanza nazionale, si vota anche per eleggere i consigli e i presidenti delle sei municipalità. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 domenica 24. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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