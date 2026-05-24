Aosta ospita una mostra fotografica dedicata a 80 anni di donne nel Consiglio Valle. Sono esposte immagini di 34 donne che hanno partecipato alla politica valdostana dal 1946 a oggi. La mostra ripercorre l’evoluzione del ruolo femminile nel panorama politico locale, evidenziando le tappe principali e le figure che hanno contribuito a cambiare il volto della rappresentanza femminile negli ultimi ottant’anni.

? Domande chiave Chi sono le 34 donne che hanno cambiato la politica valdostana?. Come si è evoluto il ruolo femminile dal 1946 a oggi?. Perché la distinzione tra voto e rappresentanza è fondamentale oggi?. Dove si possono prenotare le visite guidate per scoprire queste storie?.? In Breve Mostra sabato 6 giugno dalle 14 alle 17 presso l'aula consiliare di Aosta.. Percorso biografico sulle 34 donne che hanno ricoperto incarichi nell'assemblea regionale.. Visite guidate del Fai Giovani Aosta ogni mezz'ora durante il pomeriggio.. Riflessione su Maria Ida Viglino e sul passaggio dal referendum del 2 giugno 1946.. Sabato 6 giugno, dalle ore 14 alle 17, l’aula consiliare di Aosta aprirà le porte per una mostra fotografica dedicata agli 80 anni di impegno delle donne nel Consiglio Valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: mostra fotografica celebra 80 anni di donne nel Consiglio Valle

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