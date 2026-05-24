Antonello Venditti e Mara Venier il retroscena a Domenica In | Ma lo possiamo dire?

Durante l’ultima puntata di Domenica In, il cantautore romano ha ricordato di aver svolto il ruolo di consulente di coppia per Mara Venier in passato. Ha raccontato che, in alcune occasioni, valutava se gli uomini che si interessavano alla conduttrice fossero dei buoni pretendenti. La discussione si è svolta in modo diretto, senza ulteriori dettagli o approfondimenti.

(Adnkronos) – C'era un tempo in cui Antonello Venditti faceva il consulente di coppia a Mara Venier. Il cantautore romano ospite oggi, domenica 24 maggio, a Domenica In ha raccontato quando 'valutava' se gli uomini che facevano la corte alla conduttrice fossero dei buoni pretendenti. Tutto è cominciato dopo un filmato mandato in onda che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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