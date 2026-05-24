Antonelli vince il Gran Premio del Canada | poker a Montreal con il ritiro di Russell Hamilton 2°

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada a Montreal, il 24 maggio. Il pilota di 19 anni della Mercedes ha ottenuto la quarta vittoria di fila, dopo le gare in Cina, Giappone e Miami. Durante la corsa, il britannico ha ritirato, e un altro pilota è arrivato secondo.

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Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il 19enne pilota bolognese della Mercedes ha trionfato a Montreal, centrando la quarta vittoria consecutiva dopo Cina, Giappone e Miami. Nessun debuttante c'era mai riuscito.Al 30esimo dei 68 giri il colpo di scena. Russell. 🔗 Leggi su Today.it

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