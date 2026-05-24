Antonelli vince anche in Canada Russell fuori 2° Hamilton

Notizia in breve

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Russell si è piazzato fuori dal podio, mentre Hamilton ha concluso in seconda posizione. Verstappen si è classificato terzo, e Leclerc ha finito quarto. La gara si è svolta a Montreal, con Antonelli che ha ottenuto la vittoria davanti agli altri piloti.