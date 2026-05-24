Antonelli vince anche in Canada Russell fuori 2° Hamilton
Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Russell si è piazzato fuori dal podio, mentre Hamilton ha concluso in seconda posizione. Verstappen si è classificato terzo, e Leclerc ha finito quarto. La gara si è svolta a Montreal, con Antonelli che ha ottenuto la vittoria davanti agli altri piloti.
Chiude il podio Verstappen, quarta piazza per Leclerc. MONTREAL (CANADA) - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vince il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra. Gara vintage di Lewis Hamilton, che la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari. In quarta piazza c'è uno spento Charles Leclerc (Ferrari), che riesce a limitare i danni in un weekend aperto e chiuso con il piede sbagliato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
F1, GP della Cina, il sorpasso di Kimi Antonelli su Lewis Hamilton
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