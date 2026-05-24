Le tensioni tra i piloti sono emerse durante la gara sprint di Montreal, segnando l'inizio di un confronto tra Russell e Antonelli. La competizione ha portato a scontri diretti tra i due, creando una situazione di rivalità all’interno della squadra. La gara ha visto momenti di confronto ravvicinato, con episodi che hanno attirato l’attenzione sui rapporti tra i due piloti. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che ora monitorano con attenzione gli sviluppi futuri.

Segnatevi la data della gara sprint di Montreal, verrà ricordata come il giorno in cui in casa Mercedes è cominciata la guerra tra Russell e Antonelli. Se fino a qui si erano dati battaglia a distanza, al sesto giro della mini gara, hanno rischiato il big bang. Kimi che finalmente era partito bene e aveva fatto vedere di essere più veloce, infilando due giri veloci, ha tentato il colpaccio all'esterno della prima staccata. Ha messo le ruote davanti, ma Russell ha allargato le spalle e lo ha accompagnato fuori. Nulla di scorretto, ma una difesa decisamente dura. A quel punto Kimi ha perso la pazienza e ha cominciato a usare la radio a modo suo: «E' stato molto scorretto!». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Antonelli-Russell. Sono iniziate "le Guerre Stellari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercedes, Antonelli contro Russell: "Le sue parole sono cambiate", guerriglia nel team?A Suzuka, Andrea Kimi Antonelli si presenta con un volto diverso rispetto a poche settimane fa, dopo il successo in Cina che ha influenzato il suo...

Pisa in clima 'Guerre Stellari': successo per lo Star Event in centroDurante il ponte del Primo Maggio, il centro di Pisa si è riempito di appassionati e cosplayer provenienti da varie parti d’Italia per celebrare la...

Temi più discussi: F1, Russell la spunta su Antonelli, è pole in Canada. Male le due Ferrari; F1 | GP Canada 2026, qualifiche: Russell Pole su Antonelli e Norris. Hamilton 5°, Leclerc 8°; Gp Canada, contatto Antonelli-Russell in gara sprint. Furia Kimi: È stato scorretto; F1 | GP Canada, Prove Libere 1: Antonelli inizia il weekend in testa.

Antonelli-Russell. Sono iniziate le Guerre StellariWolff: Dobbiamo evitarle. È nero per il duello con toccata fra i suoi piloti. E bacchetta l'italiano ... ilgiornale.it

Duello, rabbia, team radio: cosa è successo tra Antonelli e Russell nella SprintQueste le parole di Antonelli a Mara Sangiorgio dopo la Sprint: Sono andato in pista per vincere, sapevo di avere il passo. Ho avuto quell'opportunità e l'ho presa. Eravamo quasi ruota a ruota, avrei ... sport.sky.it