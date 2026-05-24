Antonella Russo al voto a Camaro poi a Messa lunga fila al seggio di La Pira

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, una candidata sindaca del centrosinistra si è recata al seggio di Camaro, presso il plesso scolastico “La Pira”, per votare. Dopo aver espresso il suo voto, si è recata a partecipare a una messa. Al seggio si sono formate lunghe file di persone in attesa di esercitare il diritto di voto. La scena si è svolta in modo tranquillo e ordinato.

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Ha votato questa mattina la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo, recatasi al plesso scolastico “La Pira” di Camaro per le elezioni amministrative.Al seggio si è registrata una lunga fila già intorno alle 10.20, con diversi elettori in attesa per le operazioni di voto. Con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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