Antonella Elia ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo settimane trascorse nella casa. È tornata alla vita quotidiana con un bagaglio emotivo pesante e ha annunciato di aver preso una decisione definitiva.

Dopo settimane trascorse nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata alla vita reale con un bagaglio emotivo pesante e una decisione definitiva nel cuore. Il confronto con Pietro Delle Piane durante la finale del reality aveva lasciato il pubblico con più domande che risposte: sarebbero tornati insieme i due ex fidanzati, protagonisti di una relazione tanto appassionata quanto tormentata? Negli ultimi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Antonella aveva ricominciato a parlare della loro storia, lasciando trasparire una nostalgia che sembrava aprire uno spiraglio. La produzione, fiutando l’occasione.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Antonella Elia e Pietro, il finale che nessuno si aspettava dopo il GF Vip

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Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme La decisione dopo l'incontro al GF Vip

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ecco come immagino fuori dalla casa il rapporto delle #antofox : (scusateci Dario e Pietro, vorrei dirvi che non sanno cosa stanno facendo, ma in realtà lo sanno e come!) #adrifox #gfvip #adrianavolpe #antonellaelia x.com

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