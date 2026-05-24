Antonella Elia e Pietro il finale che nessuno si aspettava dopo il GF Vip

Da screenworld.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonella Elia ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo settimane trascorse nella casa. È tornata alla vita quotidiana con un bagaglio emotivo pesante e ha annunciato di aver preso una decisione definitiva.

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Dopo settimane trascorse nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata alla vita reale con un bagaglio emotivo pesante e una decisione definitiva nel cuore. Il confronto con Pietro Delle Piane durante la finale del reality aveva lasciato il pubblico con più domande che risposte: sarebbero tornati insieme i due ex fidanzati, protagonisti di una relazione tanto appassionata quanto tormentata? Negli ultimi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Antonella aveva ricominciato a parlare della loro storia, lasciando trasparire una nostalgia che sembrava aprire uno spiraglio. La produzione, fiutando l’occasione.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme La decisione dopo l'incontro al GF Vip

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