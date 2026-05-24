I lavori di restauro delle antiche mura nel centro storico sono stati completati e saranno ufficialmente inaugurati mercoledì 27 maggio alle 10. Nei mesi scorsi, i cantieri hanno interessato il tratto tra San Giacomo e il liceo, con una sospensione delle attività prevista mercoledì. La cerimonia pubblica segnerà il termine dei lavori di recupero di questa parte delle mura antiche.

Un’altra parte delle antiche mura che circondano il centro storico torna a splendere: i lavori di restauro che nei mesi scorsi avevano riguardato il tratto di San Giacomo, saranno inaugurati con una cerimonia pubblica mercoledì 27 maggio, alle ore 10. L’intervento nella cinta muraria tra porta San Giacomo e il liceo Plinio il Giovane, finanziato con 1 milione e mezzo di euro dal Ministero della Cultura (il cantiere iniziato lo scorso autunno) è stato, poi gestito ed eseguito dalla Soprintendenza. Questo stralcio specifico era stato possibile grazie alle economie di gara e a una variante progettuale rispetto a un altro stralcio limitrofo. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antiche mura restaurate. Mercoledì stop cantieri tra San Giacomo e liceo

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