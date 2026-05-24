Anna Mellone, moglie del cantante Franco Ricciardi, è una donna di cui si sa poco rispetto alla sua vita privata. Il loro matrimonio, avvenuto in modo riservato, rappresenta il risultato di un rapporto costruito con discrezione e lontano dai riflettori. Non sono disponibili dettagli sulla sua età o sulla sua professione. La coppia ha mantenuto un basso profilo, evitando apparizioni pubbliche e comunicazioni ufficiali sulla loro relazione.

Il matrimonio tra Franco Ricciardi e Anna Mellone non è stato soltanto un evento mondano, ma il punto d’arrivo di un legame costruito con pazienza, lontano dai riflettori, e custodito con una discrezione che oggi appare quasi rara nel mondo dello spettacolo. La coppia, dopo sei anni di vita insieme, ha scelto di celebrare il proprio amore in una cornice che sembrava fatta apposta per loro: il Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, dove amici, familiari e volti noti della musica napoletana si sono riuniti per festeggiarli. La figura di Anna Mellone incuriosisce sempre di più il pubblico, soprattutto perché ha scelto di restare fuori dalla scena mediatica, lasciando che fosse la musica del marito a parlare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anna Mellone, chi è la moglie di Franco Ricciardi: età, lavoro e il matrimonio con il cantante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Franco Ricciardi sposa Anna Mellone: 300 invitati e festa da favola nel castello di CasamarcianoOggi si è svolta una cerimonia di matrimonio nel Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, tra il cantante e vincitore di due premi David...

Arisa, chi sono i genitori Antonio e Assunta: età, lavoro e il rapporto speciale con la cantanteDietro la voce riconoscibile di Arisa si nascondono dettagli sulla sua famiglia, composta da due genitori.

Temi più discussi: Franco Ricciardi, il cantante neomelodico ha sposato Anna Mellone; Franco Ricciardi sposa Anna Mellone, il matrimonio nel castello di Casamarciano; Il cantautore Franco Ricciardi sposa Anna Mellone: festa di nozze a Casamarciano, tra gli invitati Raiz, Andrea Sannino e Granatino; Franco Ricciardi sposa Anna Mellone: 300 invitati e festa da favola nel castello di Casamarciano.

Franco Ricciardi sposa Anna Mellone, il matrimonio nel castello di CasamarcianoFranco Ricciardi si sposa. L’artista vincitore di due David di Donatello ha detto sì ad Anna Mellone, sua compagna e convivente da sei anni. ?La cerimonia e i festeggiamenti si svolgono nel Castello d ... napoli.repubblica.it

Franco Ricciardi, il cantante neomelodico si è sposato con Anna Mellone: chi è la moglieLeggi su Sky TG24 l'articolo Franco Ricciardi, il cantante neomelodico si è sposato con Anna Mellone: chi è la moglie ... tg24.sky.it