Animali domestici | a Volterra un progetto per adozioni più facili e strutture di ricovero e pronto soccorso
A Volterra è stato avviato un progetto comunale volto a facilitare le adozioni di animali domestici e a migliorare le strutture di ricovero e pronto soccorso per gli animali. L'iniziativa prevede l'istituzione di servizi specifici per il benessere degli animali, con l’obiettivo di rendere più accessibili le procedure di adozione e di garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Il progetto coinvolge il Comune e le associazioni locali dedicate alla tutela animale.
Al via un progetto messo a punto dal Comune di Volterra per l'erogazione di servizi funzionali alla tutela del benessere degli animali. "Nello specifico - spiega il sindaco Giacomo Santi - si tratta di una co-progettazione realizzata con gli enti del terzo settore, che prenderà il via. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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