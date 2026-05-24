Animali domestici | a Volterra un progetto per adozioni più facili e strutture di ricovero e pronto soccorso

Da pisatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Volterra è stato avviato un progetto comunale volto a facilitare le adozioni di animali domestici e a migliorare le strutture di ricovero e pronto soccorso per gli animali. L'iniziativa prevede l'istituzione di servizi specifici per il benessere degli animali, con l’obiettivo di rendere più accessibili le procedure di adozione e di garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Il progetto coinvolge il Comune e le associazioni locali dedicate alla tutela animale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al via un progetto messo a punto dal Comune di Volterra per l'erogazione di servizi funzionali alla tutela del benessere degli animali. "Nello specifico - spiega il sindaco Giacomo Santi - si tratta di una co-progettazione realizzata con gli enti del terzo settore, che prenderà il via. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cup, prenotazioni più facili: più strutture per il servizioIl servizio di prenotazioni Cup nella Asl Toscana Centro è stato ampliato con una nuova procedura pubblica che consente a più strutture e enti...

Tutela degli animali d’affezione, Pizza: "Canile municipale, incentivi alle adozioni e più spazi dedicati"Il candidato a sindaco del campo largo ha dichiarato che una città che non si prende cura degli animali non può essere considerata civile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web