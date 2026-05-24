Animali domestici | a Volterra un progetto per adozioni più facili e strutture di ricovero e pronto soccorso

Notizia in breve

A Volterra è stato avviato un progetto comunale volto a facilitare le adozioni di animali domestici e a migliorare le strutture di ricovero e pronto soccorso per gli animali. L'iniziativa prevede l'istituzione di servizi specifici per il benessere degli animali, con l’obiettivo di rendere più accessibili le procedure di adozione e di garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Il progetto coinvolge il Comune e le associazioni locali dedicate alla tutela animale.