anguissa e juan jesus salutano il napoli

Oggi alle 18 contro l’Udinese di Runjaic non sarà soltanto l’ultima di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sarà con ogni probabilità anche l’ultima di calciatori come Anguissa e Juan Jesus, forse anche di Meret. Anguissa centrocampista dominante. Anguissa ha vinto due scudetti a Napoli. Fu un colpo di Giuntoli che andò a prenderlo al Fulham dove Zambo era rimasto impigliato in una stagione nata male e finita peggio. Il Corsport lo definisce “un centrocampista dominante, totale, capace di cambiare il volto della squadra con la sua forza fisica, gli inserimenti e la capacità di occupare ogni zona del campo”. Cm Bergamo 22022026 – campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Juan Jesus Con Conte è diventato anche goleador. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Basta non prendere un allenatore vecchio,involuto, che ha solo possibilità di peggiorare. Ps: la rosa del Napoli non è forte, se affrontasse un altro anno con Spinazzola, Juan Jesus, Politano, Di Lorenzo , Anguissa e Lobotka over30 non la vede proprio florida x.com

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