Angie dopo Amici | Entrata con un peso Maria De Filippi mi ha insegnato a fregarmene Mi manca la mia famiglia Hanno fatto sacrifici per me

Amici è finito da una settimana e gli ex allievi della scuola più famosa della tv italiana sono tornati alla vita, quella reale. Tra loro c'è anche Angie - 25 anni, sarda ma ormai fissa a Milano, allieva di Lorella Cuccarini, vincitrice del Trofeo delle Radio. Lei questo momento lo ha rincorso da. 🔗 Leggi su Today.it

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